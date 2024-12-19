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Halil Falyalı Davasında 13 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi

KKTC'de Halil Falyalı'nın suç örgütü davasında 13 tutuklu sanığın tahliyesi kararlaştırıldı. Duruşma 13 Mayıs'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 20:35
Halil Falyalı Davasında 13 Sanığın Tahliyesine Karar Verildi

KKTC'de Suç Örgütü Davasında Tahliye Kararları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2022 yılında öldürülen Halil Falyalı'nın yönettiği suç örgütü davasında, 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi. Yapılan yargılamada, toplam 250 sanığın yer aldığı dava, yasa dışı bahis organizasyonu iddialarıyla başlatılmıştı.

Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya 13 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın başında, iddianamenin özeti okundu ve sanıklara söz verildi.

Sanıkların İfadeleri ve Tahliye Talepleri

Örgüt yöneticisi olarak suçlanan Baran Karaağaç, Kıbrıs'ta çalıştığı dönemde yaptığı işlerin kripto para kazanan müşterilere para aktarmak olduğunu ifade etti. Karaağaç, “Orada çalıştığım sürece maaşım dışında bir menfaat elde etmedim. Bu tür bir oluşumun içinde olduğumu bilseydim işlem yapmazdım.” diyerek tahliye talep etti.

Diğer bir sanık Doğan Karakaya, para transferlerinin vefat eden kuzi tarafından yapıldığını, kendisinin bu duruma dahil olmadığını öne sürerek tahliye istedi. Erkan Koçak ise yasa dışı bir organizasyona karıştığını kabul etmediğini belirtip, “Ben tekstil sektöründe çalışıyorum.” dedi.

Sanık Enes Güven, adına kayıtlı şirketin hesaplarının yasa dışı işlerde kullanılacağını bilmediğini savundu. Çeşitli suçlamalarla karşılaşan sanıklar, çoğunlukla suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdiler.

Mahkemenin Karar Süreci ve Duruşmanın Ertelenmesi

Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise, sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti. Mahkeme, Aykut Aydoğan, Bahri Dokuz, Baran Karaağaç, Doğan Karakaya, Enes Güven, Erkan Koçak, Firdes İşlek Güven, Güray Kıroğlu, Hasan Ay, Mehmet Muhammed Erişen, Selim Kahveciler, Seyfi Uslu ve Şeyda Çelik adlı tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 13 Mayıs 2023'e ertelendi.

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