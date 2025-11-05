Haliliye Belediyesi Kendi Kaynaklarıyla Üretimde Tasarruf Sağlıyor

Haliliye Belediyesi, atölyelerinde kendi imkanlarıyla üretim, bakım ve onarım yaparak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor; hizmet kalitesi ve sürdürülebilirliği artırıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:57
Haliliye Belediyesi Kendi Kaynaklarıyla Üretimde Tasarruf Sağlıyor

Haliliye Belediyesi kendi kaynaklarıyla üretim yapıyor

Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Atölyeler Şefliği, üretimden onarıma kadar birçok alanda kendi imkanlarıyla çalışmalarını yürütüyor.

Atölye üretimleri

Belediye bünyesindeki Metal-İş, Boyama ve Ahşap Atölyelerinde görev yapan ekipler, park ve yeşil alanlarda kullanılan donatı elemanlarını kendi imkanlarıyla üretiyor. Kaynak ve boyama işlemleri tamamlanan ürünler monte edilerek kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu sayede hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlanıyor.

Elektrik ve Elektronik atölyesi

Elektrik ve Elektronik Atölyesi, parklarda kullanılan aydınlatma sistemlerinin montaj, bakım ve onarımını üstleniyor. Ekipler, yeniledikleri aydınlatma üniteleriyle parkların gece de güvenli ve kullanışlı hale gelmesini sağlıyor.

Benzinli Motorlar atölyesi

Benzinli Motorlar Atölyesi de belediyenin peyzaj ve saha çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanlarının bakımını gerçekleştiriyor. Böylece araçların kullanım ömrü uzatılarak hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi hedefleniyor.

Hedef ve Sonuç

Haliliye Belediyesi, kendi atölyelerinde yürüttüğü bu çalışmalarla hem belediye bütçesine katkı sağlıyor hem de vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapılan çalışmalarla ilgili olarak "Kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek hem tasarruf ediyoruz hem de vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

HALİLİYE BELEDİYESİ KENDİ KAYNAKLARIYLA ÜRETİM YAPIYOR

HALİLİYE BELEDİYESİ KENDİ KAYNAKLARIYLA ÜRETİM YAPIYOR

HALİLİYE BELEDİYESİ KENDİ KAYNAKLARIYLA ÜRETİM YAPIYOR

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
Ege Üniversitesi'nde 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği başladı
7
Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş