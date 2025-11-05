Haliliye Belediyesi Kendi Kaynaklarıyla Üretimde Tasarruf Sağlıyor

Haliliye Belediyesi kendi kaynaklarıyla üretim yapıyor

Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Atölyeler Şefliği, üretimden onarıma kadar birçok alanda kendi imkanlarıyla çalışmalarını yürütüyor.

Atölye üretimleri

Belediye bünyesindeki Metal-İş, Boyama ve Ahşap Atölyelerinde görev yapan ekipler, park ve yeşil alanlarda kullanılan donatı elemanlarını kendi imkanlarıyla üretiyor. Kaynak ve boyama işlemleri tamamlanan ürünler monte edilerek kısa sürede vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu sayede hem zaman hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlanıyor.

Elektrik ve Elektronik atölyesi

Elektrik ve Elektronik Atölyesi, parklarda kullanılan aydınlatma sistemlerinin montaj, bakım ve onarımını üstleniyor. Ekipler, yeniledikleri aydınlatma üniteleriyle parkların gece de güvenli ve kullanışlı hale gelmesini sağlıyor.

Benzinli Motorlar atölyesi

Benzinli Motorlar Atölyesi de belediyenin peyzaj ve saha çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanlarının bakımını gerçekleştiriyor. Böylece araçların kullanım ömrü uzatılarak hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi hedefleniyor.

Hedef ve Sonuç

Haliliye Belediyesi, kendi atölyelerinde yürüttüğü bu çalışmalarla hem belediye bütçesine katkı sağlıyor hem de vatandaşlara daha hızlı, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunuyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yapılan çalışmalarla ilgili olarak "Kendi kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek hem tasarruf ediyoruz hem de vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

