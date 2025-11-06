Haliliye'de Okul Kantinleri Denetimi: Tarihi Geçen Ürünlere El Konuldu

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri okul kantinlerinde son kullanma ve hijyen denetimi yaptı; tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:45
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Motorize Ekipler Amirliği, öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla ilçedeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetim Bulguları

Ekipler, kantinlerde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol edip, ürünlerin hijyenik koşullarda muhafaza edilip edilmediğini inceledi. Denetimlerde bir okul kantininde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine rastlandı; bu ürünlere el konuldu ve işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Genel Durum ve Uyarılar

Diğer kantinlerde genel olarak kurallara uyulduğu tespit edilirken, ekipler işletmecileri hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve öğrencilerin sağlığını riske atacak ürünlerin satışından kaçınmaları konusunda uyardı.

İleriye Dönük Önlemler

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Motorize Ekipler Amirliği, öğrencilerin sağlığının korunması için okul kantinlerinde düzenli denetimlerin süreceğini bildirdi.

