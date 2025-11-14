Haliliye'de Yavuz Selim Mahallesi Üstyapı Çalışmalarıyle Yenileniyor

Haliliye Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesinde doğalgaz çalışmaları sonrası başlattığı üstyapı çalışmalarıyla mahalle sakinlerine daha konforlu ve ulaşımı kolay yollar sunuyor.

Çalışmanın Detayları

Ekipler, Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ve 14 ekip ile periyodik olarak yürütülen üstyapı, parke döşeme ve yol bakım-onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yapılan düzenlemeler hem estetik hem de işlevsel açıdan mahalle halkının beğenisini kazanıyor.

Mahalle Muhtarının Açıklaması

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mehmet Tapşık çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 20 gün önce mahallemizde doğalgaz çalışmaları başladı. Çok güzel bir olaydır bu ancak ister istemez burada parke taşlarımız sökülüyor, deforme oluyor. Doğalgaz çalışmalarının ardından Haliliye Belediyesi tarafından parke döşeme çalışmaları başladı, devam ediyor. Çok güzel oluyor, inşallah bittiğinde de yıkama çalışmaları yapılacak. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve fen işleri ekiplerine teşekkür ediyorum"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar, belediyenin mahallelerin çehresini değiştiren üstyapı hizmetleri programı kapsamında devam ediyor.

