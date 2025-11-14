Haliliye'de Yavuz Selim Mahallesi Üstyapı Çalışmalarıyle Yenileniyor

Haliliye Belediyesi, doğalgaz çalışmaları sonrası Yavuz Selim Mahallesi'nde 14 ekip ile üstyapı, parke döşeme ve yol onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:34
Haliliye'de Yavuz Selim Mahallesi Üstyapı Çalışmalarıyle Yenileniyor

Haliliye'de Yavuz Selim Mahallesi Üstyapı Çalışmalarıyle Yenileniyor

Haliliye Belediyesi, Yavuz Selim Mahallesinde doğalgaz çalışmaları sonrası başlattığı üstyapı çalışmalarıyla mahalle sakinlerine daha konforlu ve ulaşımı kolay yollar sunuyor.

Çalışmanın Detayları

Ekipler, Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ve 14 ekip ile periyodik olarak yürütülen üstyapı, parke döşeme ve yol bakım-onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yapılan düzenlemeler hem estetik hem de işlevsel açıdan mahalle halkının beğenisini kazanıyor.

Mahalle Muhtarının Açıklaması

Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Mehmet Tapşık çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 20 gün önce mahallemizde doğalgaz çalışmaları başladı. Çok güzel bir olaydır bu ancak ister istemez burada parke taşlarımız sökülüyor, deforme oluyor. Doğalgaz çalışmalarının ardından Haliliye Belediyesi tarafından parke döşeme çalışmaları başladı, devam ediyor. Çok güzel oluyor, inşallah bittiğinde de yıkama çalışmaları yapılacak. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve fen işleri ekiplerine teşekkür ediyorum"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar, belediyenin mahallelerin çehresini değiştiren üstyapı hizmetleri programı kapsamında devam ediyor.

HALİLİYE’DE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HALİLİYE’DE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

HALİLİYE’DE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı