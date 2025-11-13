Halit Doğan’dan Şehit Üstçavuş Emre Altıok’un Ailesine Taziye Ziyareti

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, C-130 kazasında şehit düşen Üstçavuş Emre Altıok’un Tekkeköy’deki ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:33
Tekkeköy'de acı ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelirken Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Samsunlu Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok (32)’un Tekkeköy’deki baba ocağını ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyarette Başkan Doğan’a; Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindekiler eşlik etti.

Doğan, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada: "Samsun’umuzun başı sağ olsun. Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu kahraman askerimiz Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok’un acılı ailesini ziyaret ettik. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Acılı ailesine, Samsunlu hemşehrilerimize sabır diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun."

Bir çocuğu bulunan ve bir çocuğu da yakın zamanda doğması beklenen şehit Emre Altıok’un cenazesi Türkiye’ye getirildikten sonra Samsun’da toprağa verilecek.

