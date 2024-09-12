Halk Oyunları ve Kültürel Etkileşim: CIOFF'un Rolü

Halk Oyunları ve Kültürel Etkileşim

Halk oyunları ekiplerinin yurt dışındaki gösterimleri, kültürel etkileşimi artıran önemli bir rol oynuyor. Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) Türkiye Başkanı Muammer Arslan, bu durumun altını çiziyor.

CIOFF'un Vizyonu

Muammer Arslan, CIOFF'un gönüllülük esasına göre işleyen bir kuruluş olduğunu belirterek, "Amacımız kültürel değişime katkı sağlamak. Tamamen amatör bir yapıdayız," dedi.

Uluslararası Festivaller

Özellikle Güney Kore Halk Dansları ekibi, Taşköprü Belediyesine bağlı etkinliklerde performans sergileyerek ilçeye gelen ekiplerden biri oldu. CIOFF'un uluslararası alandaki etkisini vurgulayan Arslan, UNESCO ile ilişkilendirilen 125 üye ülke ve 350'ye yakın festival olduğunu kaydetti. Bu yıl 36'ıncısı yapılması planlanan Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali, tasarruf tedbirleri sebebiyle iptal edildi, ancak gelen gruplar misafir ediliyor.

Türkiye'nin Festival Zenginliği

Arslan, Türkiye'nin hiçbir yerinde sekteye uğramayan festival geleneğine dikkat çekerek, her yıl 1,200 ile 1,500 folklorcuya ev sahipliği yaptıklarını ve bu yıl 5 Türk grubunu uluslararası festivallere gönderdiklerini belirtti. Ancak vize sorunlarının, grupların katılımını zorlaştırdığını ifade etti.

Çocuk Festivallerinin Önemi

Özellikle 23 Nisan Çocuk Festivalleri aracılığıyla büyük bir kültürel kaynaşmanın sağlandığını vurgulayan Arslan, bu etkinliklerin yaş grubu açısından paylaşım ve öğrenme fırsatı sunduğunu belirtti. 9-12 yaş arası çocukları, Türkiye'deki ailelerin yanında ağırlayarak Türk kültürünün aktarımını sağladıklarını dile getirdi.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.

Kastamonu'da, Taşköprü Belediyesinin organizasyonları için Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) aracılığıyla ilçeye gelen Güney Kore Halk Dansları ekibi, Toplu Sünnet Töreni'nde gösteri sundu.