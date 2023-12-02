Halk Ozanımız Aşık Veysel'in Türküleri Paris'te Yankılanacak!

Aşık Veysel Şatıroğlu UNESCO'nun Paris'te yer alan genel merkezinde anılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 4 Aralık 2023'de Aşık Veysel'in türküleriyle Paris'te anılacağı duyuruldu. '2023 UNESCO Dünya Âşık Veysel Yılı' etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan program ilk önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Dostlar Beni Hatırlasın" adı ile yapılacak. Etkinliğin bir sonraki adımı ise Paris'te bulunan UNESCO'nun genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Tamer Karadağlı Aşık Veysel Olacak

Halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nu anmak için düzenlenecek etkinlikte sahnede Tamer Karadağlı yer alacak. Unutulmaz bir etkinliğe imza atılması planlanan programda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı sanatçılar yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde yayınlanan bildiriye göre, "Uzun İnce Bir Yoldayım (Modern Dans), Atatürk’e Ağıt, Havalanma Telli Turnam, Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada, Güzelliğin On Par’etmez, Küçük Dünyam, Kahpe Felek Sana Nettim Neyledim, Bin Cefalar Etsen Almam Üstüme, Çiğdem Der Ki Ben Elayım (Modern Dans) ve Benim Sadık Yârim Kara Topraktır" eserlerinin etkinlik kapsamında sahneleneceği belirtildi.

'Ben Giderim Adım Kalsın' ile Final

Etkinlik programında Âşık Veysel’in Ahmet Kutsi Tecer ile yollarının kesişmesi ve Veysel'in ‘Halk Ozanı Belgesi’ alması sahnesi de yer alacak. 24 kişilik sanatçı kadrosu ile sahnelenecek gösteride 'Ben Giderim Adım Kalır' eseri halk ozanı Aşık Veysel'in kendi sesi ile seyircilerine veda edecek.