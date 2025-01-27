Halk TV Sunucuları ve Barış Pehlivan'a Soruşturma Başlatıldı

Halk TV ve Barış Pehlivan Üzerine Soruşturma!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sunucusu ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında önemli bir soruşturma başlattı. Soruşturma, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlamalarıyla ilgili olarak açıldı.

Söz konusu soruşturma, Halk TV'deki bir yayında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz bir şekilde kaydedilip yayınlandığı ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek biçimde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik ifadeler kullanıldığı iddiaları üzerine başlatıldı.

Başsavcılık, bu eylemlere iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk TV'nin ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatarak, durumu titizlikle soruşturmaya aldı.