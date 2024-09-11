Halk TV'ye RTÜK'ten Para Cezası

Halk TV'ye İdari Para Cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye %3 oranında idari para cezası verdi.

Kurulun Toplantısı ve İnceleme Süreci

RTÜK, yaptığı açıklamada, haftalık olağan toplantısında Halk TV izleme raporunu ele aldığını bildirdi. Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker’in, Halk TV'de katıldığı "Sansürsüz" programındaki ifadeleri incelendi.

Hukuki Gerekçe

Kurul, MHP lideri Bahçeli'nin haklarının ihlal edildiğine karar verirken, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde belirlenen yayın ilkelerinin ihlal edildiğini belirtti. Bu madde, yayın hizmetlerinin insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Buna göre, yayınların kişi veya kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içermemesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu çerçevede, Halk TV'ye %3 oranında idari para cezası uygulandı.