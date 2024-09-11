DOLAR
33,99 0,17%
EURO
37,47 -0,02%
ALTIN
2.745,64 0,26%
BITCOIN
1.918.363,43 2,1%

Halk TV'ye RTÜK'ten Para Cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Halk TV'ye MHP lideri Bahçeli'nin haklarının ihlali yüzünden yüzde 3 para cezası verdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:36
Halk TV'ye RTÜK'ten Para Cezası

Halk TV'ye İdari Para Cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye %3 oranında idari para cezası verdi.

Kurulun Toplantısı ve İnceleme Süreci

RTÜK, yaptığı açıklamada, haftalık olağan toplantısında Halk TV izleme raporunu ele aldığını bildirdi. Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker’in, Halk TV'de katıldığı "Sansürsüz" programındaki ifadeleri incelendi.

Hukuki Gerekçe

Kurul, MHP lideri Bahçeli'nin haklarının ihlal edildiğine karar verirken, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde belirlenen yayın ilkelerinin ihlal edildiğini belirtti. Bu madde, yayın hizmetlerinin insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Buna göre, yayınların kişi veya kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içermemesi gerektiğine dikkat çekildi. Bu çerçevede, Halk TV'ye %3 oranında idari para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Seul'de Askeri Zirvelere Katıldı
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
3
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Gazze Açıklamaları
4
Fatih'te Polise Ateş Eden Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
5
Alanya'da Tekne Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti
6
Balıkesirli Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Esmer Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Kahramanmaraş Deprem Davasında Yeni Gelişmeler

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor