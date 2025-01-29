Halk TV Yöneticileri için Tutuklama Talebi: Bilirkişi İfşası Soruşturması Derinleşiyor

Halk TV'de Bilirkişi İfşası Skandalı

Halk TV yayınında gerçekleştirilen "bilirkişi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ile kayda alınması" suçlamalarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alındığını ve yayımlandığını tespit etti. Ayrıca, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklandığı ve yargılamayı etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği bilgileri doğrulandı.

Gözaltına alınan Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Şimdi, savcılığın şüphelilerin tutuklanmalarını talep etmesiyle birlikte sürecin yasal boyutlarının ne olacağı merak ediliyor. Hakimlik işlemlerinin başlaması bekleniyor.