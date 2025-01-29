DOLAR
35,79 -0,13%
EURO
37,3 0,04%
ALTIN
3.166,87 0,25%
BITCOIN
3.650.662,61 -0,6%

Halk TV Yöneticileri için Tutuklama Talebi: Bilirkişi İfşası Soruşturması Derinleşiyor

Halk TV'deki bilirkişi ifşası soruşturmasında yöneticilerin tutuklanması talep edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:32
Halk TV Yöneticileri için Tutuklama Talebi: Bilirkişi İfşası Soruşturması Derinleşiyor

Halk TV'de Bilirkişi İfşası Skandalı

Halk TV yayınında gerçekleştirilen "bilirkişi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ile kayda alınması" suçlamalarıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yayınında, bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alındığını ve yayımlandığını tespit etti. Ayrıca, bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklandığı ve yargılamayı etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği bilgileri doğrulandı.

Gözaltına alınan Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Şimdi, savcılığın şüphelilerin tutuklanmalarını talep etmesiyle birlikte sürecin yasal boyutlarının ne olacağı merak ediliyor. Hakimlik işlemlerinin başlaması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
Aydın'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor
4
İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi
5
İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı
6
Bilirkişinin İfşa Edilmesi Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı
7
KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı