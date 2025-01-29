Halk TV Yöneticilerinin İfadeleri Alınacak: Bilirkişi İfşası Soruşturması Sürecinde Yeni Gelişmeler

Halk TV Yöneticilerinin İfadeleri Alınacak

Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ile kayda alınması suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Halk TV genel yayın yönetmeni Suat Toktaş ve program koordinatörü Kürşat Oğuz, ifadeleri için savcılığa çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Halk TV'nin yayınında bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesinin izinsiz kayda alındığı ve yayımlandığı, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklandığı yönündeki tespitler üzerine başlatıldı.

Bu çerçevede, Suat Toktaş ve Kürşat Oğuz'un ifadelerinin alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Soruşturma Kapsamında Gelişmeler

Soruşturma çerçevesinde daha önce adliyeye sevk edilen Seda Selek ve Serhan Asker'in savcılıkta ifade işlemleri tamamlanmış olup, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak bu şüpheliler için adli kontrol talep edilmiştir.

Bununla birlikte, Barış Pehlivan'ın savcılıktaki işlemleri ise devam etmektedir.