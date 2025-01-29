Halkbank Sırbistan'da 44'üncü Şubesini Belgrad'da Açtı

Halkbank'tan Sırbistan'a Yeni Şube Açılışı

Halkbank, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Sırbistan'da 44'üncü şubesini başkent Belgrad'da, Krunska Caddesi'nde açtı. Açılışta konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bu yeni adımın iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların ekonomik ortaklıklarla güçlendiğini vurguladı.

Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar

Osman Arslan, Sırbistan ile dış ticaret hacminin 2,7 milyar dolar'a ulaştığını belirterek, "Hedefimiz ise bu rakamı 5 milyar dolara yükseltmek. Halkbank olarak buna ulaşmak için elimizden geleni yapacağız," dedi.

Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Süleyman Bulut, yeni şubenin Belgrad ekonomisine güçlü bir destek sunacağını ifade etti. Saygılı, Sırbistan'daki Türk yatırımlarının toplamda 405 milyon doları aştığını ve bunun önemli bir kısmının Halkbank yatırımları olduğunu dile getirdi.

İki Ülke İlişkileri Gelişiyor

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye ve Sırbistan ilişkilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic liderliğinde büyük bir ivme kazandığını vurguladı. Başarı hikayelerinin Türk müteahhitlerin üstlendiği projelerde görüldüğünü belirtti.

Belgrad'daki yeni şube, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ile aynı caddede konumlanıyor. Cacanska Bank hisselerinin yüzde 76,76'sını satın alarak Sırbistan’daki faaliyetlerine başlayan Halkbank, bu ülkedeki ilk şubesini 2015 yılında açmıştı.