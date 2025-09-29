Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Emekli promosyonları ve memur promosyonları son dönemde artış eğilimini sürdürürken, kamu ve özel sektörde promosyon rekabeti yeni bir döneme girdi. Bu yarışta gözler, çalışanlar için psikolojik sınır olarak görülen 100.000 TL seviyesine çevrildi.

İhalede rekor teklif: Halkbank öne çıktı

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen maaş promosyonu ihalesinde bankalar arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Sürecin galibi olan Halkbank, 3 yıllık anlaşma karşılığında personel başına net 95.500 TL ödeme yapmayı taahhüt ederek Türkiye çapında yeni bir rekora imza attı.

Yapılan anlaşma uyarınca, Isparta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki tüm personel, herhangi bir kesinti olmaksızın net 95.500 TL tutarındaki promosyon ödemesinden faydalanacak. Üç yıllık süre boyunca maaş ve diğer ödemeler Halkbank aracılığıyla yapılacak; sözleşme süresi sonunda ekonomik koşullar dikkate alınarak yeni ihale düzenlenecek.

Promosyonda 100.000 TL psikolojik sınırı yaklaşıyor

Uzmanlar, Isparta'daki anlaşmanın 95.500 TL gibi yüksek bir seviyeye ulaşmasının ardından, promosyon ihalelerinde 100.000 TL sınırının aşılmasının zaman meselesi olduğunu belirtiyor. Emekli ve memur promosyonlarında görülen artış trendi, önümüzdeki ihalelerde yeni rekorların gelebileceğine işaret ediyor.