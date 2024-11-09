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Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-0 Mağlup Etti

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:57
Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-0 Mağlup Etti

SMS Grup Efeler Ligi 7. Hafta Heyecanı

Bu hafta SMS Grup Efeler Ligi'nde dikkate değer bir karşılaşma yaşandı. Halkbank, TÜRŞAD ile karşı karşıya geldi.

Halkbank'dan Etkileyici Performans

Deplasmanda oynanan mücadelede Halkbank, rakibi TÜRŞAD’ı 3-0’lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet, Halkbank’ın ligdeki iddiasını güçlendirdi.

Özellikle ikinci seti etkileyici bir oyunla kazanan Halkbank, sezon boyunca sergilediği performans ile dikkat çekiyor. Önümüzdeki maçlar için büyük bir avantaj elde eden Halkbank, hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

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