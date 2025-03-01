Haltbakk Bunkers'dan Şok Karar: Amerikan Gemilerine Yakıt İkmali Yok

Norveçli Haltbakk Bunkers, ABD ile yaşanan tartışmanın ardından Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 23:54
Haltbakk Bunkers'dan Şok Karar: Amerikan Gemilerine Yakıt İkmali Yok

Norveçli petrol ve gemicilik şirketi Haltbakk Bunkers, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen tartışmanın ardından Amerikan gemilerine yakıt ikmali yapmayacağını açıkladı.

Dün, şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün, mevcut Amerikan Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından canlı yayındaki en büyük şova tanık olduk. Ukrayna Devlet Başkanı'nın kendini tutması ve ABD'nin kalleşçe bir televizyon şovu yapmasına rağmen sakinliğini koruması takdire şayandı. Bu bizi hasta etti. Kısa ve öz." ifadeleri yer aldı.

Norveç'teki Amerikan kuvvetleri ile Norveç limanlarına uğrayan ABD gemilerine yakıt sağlamanın derhal durdurulduğu belirtilen paylaşımda, "Amerikalılara yakıt yok! Tüm Norveçlileri ve Avrupalıları bizim örneğimizi takip etmeye teşvik ediyoruz." denildi.

Ne Olmuştu?

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasındaki Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışmalar yaşandığı belirtiliyor. Bu anlaşmazlık sonrası önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken, Zelenskiy de ülkesine yönelik destek talebini dile getirmişti. Ayrıca, bu süreçte imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının da imzalanmadığı kaydedildi.

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu. Aksine, Zelenskiy Fox News'a verdiği mülakatta Trump'a özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soruya, özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığını belirtmişti.

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