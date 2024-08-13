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Haluk Görgün Azerbaycan'da Savunma Sanayii Temaslarında Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Azerbaycan'da önemli temaslarda bulundu ve işbirlikleri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 20:55
Haluk Görgün Azerbaycan'da Savunma Sanayii Temaslarında Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Azerbaycan'daydı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yakın dönemde Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önemli temaslarda bulundu. Görgün, burada savunma sanayisi alanında çeşitli görüşmeler yaparak, iki ülke arasındaki işbirliklerini güçlendirme fırsatlarını değerlendirdi.

Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı ile Görüşme

Görgün, ilk olarak Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ile bir araya geldi. İki lider, Azerbaycan'daki savunma sanayisi yenilikleri, elde edilen başarılar ve gelecek projeleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Taslak Projeler ve Ortak Çalışmalar

Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya, Türk savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki potansiyel işbirlikleri ve projelerin geleceği üzerinde duruldu.

Dijital İletişim ve Ulaşım

Görgün, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev ile gerçekleştirdiği toplantıda, sivil alanlardaki başarı ve kabiliyetlere yönelik işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na Ziyaret

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nı da ziyaret eden Görgün, Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Brifing

Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret eden Görgün, Korgeneral Namig İslamzade ile bir araya gelerek, hava kuvvetleri faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Takvimdeki Ortak Çalışmalar

Ayrıca, Azerbaycan Devlet Serhat Hizmetleri Komutanı Orgeneral Elçin Guliyev ile yapılan görüşmede, Azerbaycan ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda Türk savunma sanayiinin yetenekleri paylaşıldı ve potansiyel ortak projeler üzerinde müzakereler gerçekleştirildi.

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