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Haluk Levent Beylikdüzü'nde Coşkulu Bir Konser Verdi

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı etkinlikleri kapsamında harika bir konser gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 23:17
Haluk Levent Beylikdüzü'nde Coşkulu Bir Konser Verdi

Haluk Levent Halkla Buluştu

Ünlü sanatçı Haluk Levent, Beylikdüzü'nde bulunan Marmara Park Alışveriş Merkezi'nin 12. yıl dönümünü kutlamak amacıyla muhteşem bir halk konseri gerçekleştirdi. Etkinlik, alışveriş merkezinin çatı katındaki alanda yapıldı ve Levent, burada sevenleriyle buluştu.

Konserin Açılış Şarkısı

Sanatçı, enerjik bir başlangıç yaparak konserine "Kaçış" adlı parçasıyla start verdi.

Unutulmaz Parçalar Seslendirildi

Haluk Levent'in 9 kişilik orkestrasıyla gerçekleştirdiği bu etkinlik, dinleyicilerden yoğun ilgi gördü. Ünlü sanatçı, konser boyunca "Zifiri", "Deliler", "Deniz Üstü Köpürür", "Estarabim", "Yollarda Bulurum Seni", "Akdeniz Akşamları", "Anlasana" ve "Zor Aşk" gibi pek çok unutulmaz şarkısını seslendirdi.

Coşku Doruğa Ulaştı

Konserinin finalini ise "İzmir Marşı" ile yapan Levent, dinleyicilerinin de şarkıya eşlik etmesiyle adeta coşku doruğa ulaştı. Hayranları, onunla birlikte hem dans ederek hem de şarkı söyleyerek unutulmaz bir gece yaşadı.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

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