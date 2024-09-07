Haluk Levent'in Hayatından Kesit: 'Yollarda Vururum Seni' Film Hazırlıkları Başladı

Haluk Levent'in Yeni Filmi Yolda

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in hayatını komedi türünde ele alacak olan 'Yollarda Vururum Seni' filminin hazırlıkları resmen başladı. Bu film, Levent'in renkli yaşamından bir kesit sunacak.

Yapım Aşaması ve Oyuncu Seçimi

Projenin yapımcılığını üstlenen KEM YAPIM, genç sanatçının gençliğini canlandıracak uygun oyuncuyu seçmek için detaylı bir değerlendirme süreci yürütüyor. Filmin çekimlerine başlanmadan önce, rol için en ideal ismin belirlenmesine özen gösteriliyor.

Film Hakkında Detaylar

KEM YAPIM tarafından hayata geçirilecek olan 'Yollarda Vururum Seni', Haluk Levent'in gençlik yıllarını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak. Projenin geliştirilmesi ile birlikte, Levent'in yaşamına dair çeşitli renkli anekdotlar seyirciyle buluşacak.