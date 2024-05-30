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Haluk Levent'ten Maltepe'de Filistin'e destek mesajı ve sürpriz şarkı

İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı etkinliklerinde sahne alan Haluk Levent, Filistin'e destek vererek İsrail'i lanetledi ve Filistin için bestelediği şarkıyı seslendirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2024 01:03
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 01:03
Haluk Levent'ten Maltepe'de Filistin'e destek mesajı ve sürpriz şarkı

Haluk Levent sahnede Filistin için bestelediği şarkıyı okudu!: 'Kahrolsun İsrail

İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü etkinlikleri, Maltepe'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Ünlü şarkıcı Haluk Levent, bu anlamlı gecede sahne alarak sadece müziğiyle değil, aynı zamanda yaptığı anlamlı konuşmalar ve sürpriz bir şarkıyla da izleyicilerin kalbini fethetti.

Filistin'e Destek Mesajı

Sahneye çıkar çıkmaz İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetleyen Haluk Levent, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ünlü şarkıcı, Ekim ayından bu yana İsrail zulmü altında olan Filistin halkına destek vermek amacıyla bestelediği şarkıyı seslendirerek izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Levent'in sahnede yaptığı bu anlamlı jest, konser alanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

"Kahrolsun İsrail" Sloganları Yükseldi

Haluk Levent, sahnede yaptığı konuşmada izleyicilerden İsrail'i lanetlemelerini istedi. Bu çağrı üzerine konser alanında "Kahrolsun İsrail" sloganları yankılandı. Levent, "Biz burada bunu anmazsak, o çocuklarımıza sahip çıkmazsak yarın Hitler'in yaptığı zulüm gibi herkes susarsa dünya bir cehenneme döner" diyerek, adalet ve insan hakları için sesini yükseltmenin önemine vurgu yaptı.

Büyük Beğeni Topladı

Filistin halkı için bestelediği şarkıyı seslendiren Haluk Levent, hayranlarının büyük beğenisini topladı. İzleyiciler, şarkıya hep bir ağızdan eşlik ederek dayanışma mesajı verdi. Levent'in Filistin için yaptığı bu anlamlı jest, geceye damgasını vurdu.

Maltepe'de düzenlenen İstanbul'un Fethi etkinlikleri, Haluk Levent'in unutulmaz performansı ve anlamlı mesajlarıyla daha da anlam kazandı

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