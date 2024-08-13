Hama'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

Suriye'nin Hama Şehrinde Deprem Etkisi

Suriye'nin Hama şehri, AFAD tarafından 5,2 büyüklüğünde bildirilen bir depremin etkisiyle sarsıldı. Bu durum, bölgede kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu.

Halk Sokaklara Döküldü

Depremin hemen ardından Hama ve çevresindeki birçok kişi, güvenlik amacıyla evlerini terk ederek sokaklarda bir süre beklemek zorunda kaldı.

Son Durum ve Kesintiler

Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Yetkililer, durumu yakından izleyerek gerekli önlemleri almaya devam ediyor.