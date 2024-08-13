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Hama'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Türkiye'nin Güneyi de Hissetti

Suriye'nin Hama şehrinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'nin güneyinde hissedildi, yetkililer anında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 01:00
Hama'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem: Türkiye'nin Güneyi de Hissetti

Suriye’nin Hama Şehrinde Deprem

Suriye’nin Hama şehrinde, bu akşam saat 23.56’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) resmi internet sitesinde belirtilen bilgilere göre, bu sarsıntı Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay gibi illerde de hissedildi.

Hatay Valiliği'nden Açıklama

Hatay Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, kentimizde herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı tespit edilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbar yoktur. Tedbir olarak, depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekipleri yönlendirilmiştir. Gelişmeler dikkatle takip edilmektedir," ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların Tepkileri

Öte yandan, sarsıntının ardından sokaklara çıkan vatandaşlardan Cemil İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok şiddetli bir sarsıntı hissettik. Evlerimize girmekte tereddüt ediyoruz," dedi. Deprem sonrası birçok vatandaş endişe dolu anlar yaşadı.

Kilis Valiliği’nden Durum Değerlendirmesi

Kilis Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Hama şehrinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Şu anda can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada incelemelere devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı...

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de hissedildi.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı...

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de hissedildi.

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