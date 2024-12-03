Hama'da Rejim Karşıtı Grupların İlerleyişi Devam Ediyor

Suriye'nin Hama ilinde, kent merkezinin 6 kilometre uzağında, Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 6 yerleşimde daha hakimiyet kurdu.

Rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki gruplar, Hama vilayetinde 7 gündür süren çatışmalar sonrasında kuzeye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Hama'nın kuzeyindeki Zor El Mahruka, Zor El Heysa, Zor Ebu Zeyid, Zor El Meselih, Zor Ec-Cedid ve Hattap yerleşimleri ile Nasiriye Tepesi'ni kontrollerine aldı.

Birinci hat olan Maptane-Halfaya-Taybet İmam hattını kırarak, rejim kontrolündeki Hama kent merkezine 3 koldan ilerleyen gruplar, Kamhane-Muharde-Maar Suhur hattında rejim güçleriyle çatışmaya devam ediyor. Çatışma hattı, Hama kent merkezinin dış mahallelerine 6 kilometre mesafede bulunuyor.

Suriye'deki Diğer Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım tarihinde, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. Ertesi gün, 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından hızla merkeze ilerleyen rejim karşıtı gruplar, 30 Kasım itibarıyla merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Aynı tarihte Han Şeyhun ilçesini alarak İdlib genelinde de hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, şimdi Hama ilindeki çatışmalara da katılmakta. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu tarafından Halep kırsalında 1 Aralık tarihinde başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile birlikte Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.