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Hama'da Rejim Karşıtı Grupların Kontrolü Sağlandı

Suriye'nin Hama kent merkezinde rejim karşıtı gruplar kontrolü ele geçirdi, yerinden edilen siviller geri döndü.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 22:37
Hama'da Rejim Karşıtı Grupların Kontrolü Sağlandı

Hama'da Tarihi Değişim

Suriye'nin Hama ilinde, Beşşar Esed rejimine karşı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Rejim karşıtı grupların, merkezi Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerinde hakimiyet kurmasının ardından, şehir iç kesimlerine girerek kontrolü sağladığı bildiriliyor.

Rejim Güçlerinin Çekilmesi

Suriye rejimi ordusu, yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklama yaparak, şehir merkezine giren rejim karşıtı gruplar karşısında ordunun şehrin dışına çekilip yeniden mevzilendiğini belirtti.

Selemiyye İle Hama'da Stratejik Hamleler

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı gruplar, Hama'nın güneydoğusunda bulunan ve rejim kontrolündeki Selemiyye ilçesini de ele geçirdi. Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı bu bölge, çatışmalardan uzak durma kararı aldı.

Askeri Başarılar ve İyileşme Süreci

Rejim karşıtı silahlı grupların Hama'nın kuzeydoğusundaki 66 Hava Savunma Tugayı ve askeri mühimmatlar üzerinde kontrol kurduğu bildirildi. Ayrıca, Hama'nın doğusundaki Hursan Topçu Birliği ve El-Hamra mühimmat depoları da grupların eline geçti.

İç savaş sürecinde yerlerinden edilen ve İdlib’e göç eden Hamalı sivillerin, evlerine döndüğü bilgisi geldi. Hama'da Esed rejimi güçlerine ait tonlarca mühammat ele geçirildi. Gelişmelerin ardından, Hama Merkez Hapishanesi'nde tutulan siyasi mahkumların büyük bir kısmı serbest bırakıldı.

Halkta Coşku ve Umut

Hama'dan alınan bilgiler, şehir halkında büyük bir coşku yaşandığına işaret ediyor. 27 Kasım'dan itibaren Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmalar sonucunda, 30 Kasım’da Halep’in merkezi büyük ölçüde rejim karşıtı grupların eline geçti. 5 Aralık itibarıyla Hama'nın kent merkezi de rejim güçlerinden alındı.

Suriye Milli Ordusu'ndan Önemli Adımlar

Öte yandan, 1 Aralık'ta Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezi terör örgütünden temizlendi.

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