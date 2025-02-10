Hama'daki 1982 Katliamının Tanıkları: Esed Rejimi Ayrım Yapmadı

Hristiyan Tanıklardan Anlatım

Hama'da yaşayan Hristiyanlar, 1982 yılında Esed rejimi güçleri tarafından gerçekleştirilen katliamda, Müslüman-Hristiyan ayrımı yapılmadan herkese hedef alındığını ifade ediyor. Baas rejimi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı bahane ederek 26 gün süren bir katliam gerçekleştirdi ve 5 ile 10 bin arasında tahmin edilen Hristiyan yaşamını yitirdi.

Katliamın Etkileri ve Tanıkların Anıları

Yıkıcı etkileri hala hissedilen bu olayda, Hristiyanlara ait birçok ev, iş yeri ve ibadethane ağır hasar aldı. Bu süreçte Seyyidet Duhul Kilisesi tonlarca dinamit kullanılarak havaya uçuruldu; yıkılan diğer iki kiliseden biri ise 1993 yılında restore edildi.

Hamalı Cihad Kerbuç, katliam sırasında 7 Müslüman arkadaşını kaybettiğini paylaşıyor. O dönemde bir devlet kurumunda müdür olan Kerbuç, yaşadığı travmanın ardından görevinden istifa ederek yıllarca yurt dışında yaşamak zorunda kaldı.

Tanıkların Hatıraları ve Rejimin İcraları

Kerbuç, rejim güçlerinin hemen ordu girişi yaptığı sırada her yaştan insanı alıkoyduğunu belirtiyor. Olayların ardından yaşanan korku dolu anlarını şöyle anlatıyor: "Ordu, Hama'ya girmeden önce etrafımızı roketatarlarla çevirdi. Hayatımızı kurtarmak için banyoya saklandık." Ayrıca, Hristiyanların mezhepleri ve inançları ne olursa olsun, tüm toplumun bu acıları birlikte hissettiğini vurguluyor.

Adalet Arayışında Sessizlik

Katliamın ardından düzenlenen saldırıların cezalandırıldığını düşünmeyen Kerbuç, "Birleşmiş Milletler ve Avrupa ülkeleri bu duruma sessiz kaldı. Yakınlarını kaybedenlere hiçbir destek verilmedi." dedi. Bütün bunlar, Hama'nın Müslümanları ve Hristiyanları arasında bir dayanışma ve birlik oluşturulduğunun altını çiziyor.

Sefroniurs’un Tanıklığı

Saint George Ortodoks Rum Katedrali Başrahibi Arşmandrid Sefroniurs da 1982'deki olayların "sistematik bir saldırı" olduğunu, rejim güçlerinin Hama halkını korku içinde bıraktığını belirtiyor. "Birçok kişinin kanına girdiler," diyerek o günlerin travmasını hala içlerinde taşıdıklarını vurguluyor.

1982 Hama Katliamının Kayıtları

Hafız Esed döneminde yaşanan kanlı olaylarda, Suriye İnsan Hakları Ağına (SNHR) göre yaklaşık 40 bin sivilin katledildiği tahmin ediliyor; 17 binden fazla sivilin akibeti ise hâlâ bilinmiyor. Hama'nın çeşitli mahallelerine yönelik yapılan bu saldırılar, hem tarihi hem de dini yapıları tahrip etti.