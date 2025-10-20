Hamaney'den Trump'a Sert Tepki: 'İran nükleer sanayisini bombalamakla övünüyor'

İran lideri Ali Hamaney, Trump'ın 'İran'ın nükleer tesislerini yok ettik' sözlerine tepki gösterdi; müdahaleyi 'uygunsuz, yanlış ve zorba' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 18:11
İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer tesislerini yok ettik" şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi.

IRNA'ya göre Hamaney, uluslararası müsabakalarda madalya alan sporculara hitaben yaptığı konuşmada Trump'ı eleştirdi. Hamaney, "(ABD Başkanı) İran nükleer sanayisini bombalamak ve yok etmekle övünüyor. Sorun değil böyle hayal edin. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz ki bir ülkenin nükleer sanayisine ilişkin ‘olmalı’ ya da ‘olmamalı’ diye karar veriyorsunuz, İran'ın nükleer sanayisi ABD’yi ne ilgilendirir? Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorba bir tutumdur." dedi.

Hamaney, Trump'ın "bölgeye barış getirdiğine" yönelik sözlerine de değinerek, "Savaşları siz başlatıyorsunuz. ABD terörle birlikte savaş kışkırtıcılığı yapıyor. Öyle değilse, bölgede bu kadar ABD üssü ne için var?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, son İsrail ve Mısır ziyaretlerinde İran aleyhine açıklamalarda bulunmuştu.

İran lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer tesislerini yok ettik" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Hamaney, başkent Tahran'da uluslararası müsabakalarda madalya alan sporculara hitaben yaptığı konuşmada, Trump'ı eleştirdi.

