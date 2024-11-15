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Hamaney'in Danışmanı Laricani, Lübnan Ziyaretinde Kritik Görüşmeler Gerçekleştirdi

İran lideri Hamaney'in danışmanı Laricani, Lübnan'da Başbakan Mikati ve Meclis Başkanı Berri ile önemli görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:59
Hamaney'in Danışmanı Laricani, Lübnan Ziyaretinde Kritik Görüşmeler Gerçekleştirdi

İran lideri Ali Hamaney'in Başdanışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Ali Laricani, Lübnan'da önemli temaslarda bulundu. Beyrut'ta gerçekleşen görüşmelerde, Başbakan Necib Mikati ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Beyrut'taki ofisinden yapılan açıklamada, görüşmede Başbakan Mikati'nin, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanmasına ve ulusal birliğin desteklenmesine dikkat çektiği belirtildi. Mikati, Lübnan devletinin duruşunun desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Laricani, Lübnan hükümetine yönelik saldırıların durdurulması ve ateşkes sağlanmasının öncelikli hedefler olduğunu ifade etti. Ayrıca, İran'ın Lüban hükümeti tarafından alınan her türlü kararı destekleyeceklerini ve Lübnanlıların üzerinde mutabık kaldığı bir cumhurbaşkanının seçilmesini destekleyeceklerini belirtti.

Berri ile Görüşme ve Bölgesel Durum

Lübnan Meclis Başkanı Berri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde bölgedeki genel durum, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığı ve mülteci meseleleri masaya yatırıldı.

Görüşme sonrasında basına konuşan Laricani, İsrail'in saldırganlığından kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için Lübanlı yetkililerle istişarelerde bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD'nin BMGK'nın 1701 sayılı kararına dayanan anlaşma taslağını Berri'ye sunmasının ardından, İran'ın bu anlaşmayı bozmak isteyip istemediği sorusuna, "Hiçbir şeyi bozmak istemiyoruz. Çözümler arıyoruz. Lübnan'ı her koşulda destekliyoruz. Durumu bozanlar ise (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve ekibidir. Dostlarınızı ve düşmanlarınızı tanıyın," diyerek yanıt verdi.

Laricani, ayrıca, Lübnanlı yetkililer ve Hizbullah tarafından kabul edilen her anlaşmayı desteklediklerini vurgulayarak, İran lideri Hamaney'in mesajını Meclis Başkanı Berri'ye ilettiklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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