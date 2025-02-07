Hamaney, Trump ile Nükleer Müzakere İhtimaline Karşı Çıkıyor

İran'da hükümetten gelen ABD ile müzakerelere olumlu yaklaşan açıklamaların ardından ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, bu tartışmalara sert bir karşılık verdi. Tahran'da Hava Kuvvetleri personeli ile yaptığı toplantıda konuşan Hamaney, "Amerika ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değil ve İran'ın sorunlarını çözmeyecek," dedi.

Hamaney, nükleer müzakerelerin İran'ın problemlerinin çözümünde hiçbir etkisi olmayacağını belirterek, "Bazıları, müzakere masasına oturursak belli bir sorunun çözüleceğini iddia ediyor, ama doğru anlamamız gereken gerçek şudur ki, ABD ile müzakerelerin ülkenin sorunlarının çözümünde hiçbir etkisi yoktur," ifadelerini kullandı.

İran lideri, ABD'nin daha önce imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilmesini hatırlatarak, "Böyle bir hükümet ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değildir," dedi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine değinerek, "Bizi tehdit ederlerse biz de onları tehdit ederiz, tehditlerini gerçekleştirirlerse biz de tehdidimizi gerçekleştiririz, milletimizin güvenliğine saldırırlarsa biz de tereddüt etmeden onların güvenliğine saldırırız," şeklinde konuştu.

İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi üst düzey hükümet yetkilileri, son zamanlarda yaptırımların kaldırılması amacıyla ABD ile nükleer müzakerelere hazır olduklarının sinyallerini veriyor. Öte yandan, ABD'de yeniden başkan seçilen ve Tahran'a ağır yaptırımlar uygulayan Trump, İran ile nükleer anlaşmanın muhtemel olduğunu dile getirmişti.