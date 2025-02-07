DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,36 0,1%
ALTIN
3.310,79 -0,49%
BITCOIN
3.519.542,09 -1,12%

Hamaney, Trump ile Nükleer Müzakere İhtimaline Karşı Çıkıyor

İran lideri Hamaney, ABD ile müzakerelerin ülkenin sorunlarını çözmeyeceğini savundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:16
Hamaney, Trump ile Nükleer Müzakere İhtimaline Karşı Çıkıyor

İran'da hükümetten gelen ABD ile müzakerelere olumlu yaklaşan açıklamaların ardından ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, bu tartışmalara sert bir karşılık verdi. Tahran'da Hava Kuvvetleri personeli ile yaptığı toplantıda konuşan Hamaney, "Amerika ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değil ve İran'ın sorunlarını çözmeyecek," dedi.

Hamaney, nükleer müzakerelerin İran'ın problemlerinin çözümünde hiçbir etkisi olmayacağını belirterek, "Bazıları, müzakere masasına oturursak belli bir sorunun çözüleceğini iddia ediyor, ama doğru anlamamız gereken gerçek şudur ki, ABD ile müzakerelerin ülkenin sorunlarının çözümünde hiçbir etkisi yoktur," ifadelerini kullandı.

İran lideri, ABD'nin daha önce imzaladığı nükleer anlaşmadan çekilmesini hatırlatarak, "Böyle bir hükümet ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değildir," dedi.

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine değinerek, "Bizi tehdit ederlerse biz de onları tehdit ederiz, tehditlerini gerçekleştirirlerse biz de tehdidimizi gerçekleştiririz, milletimizin güvenliğine saldırırlarsa biz de tereddüt etmeden onların güvenliğine saldırırız," şeklinde konuştu.

İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi gibi üst düzey hükümet yetkilileri, son zamanlarda yaptırımların kaldırılması amacıyla ABD ile nükleer müzakerelere hazır olduklarının sinyallerini veriyor. Öte yandan, ABD'de yeniden başkan seçilen ve Tahran'a ağır yaptırımlar uygulayan Trump, İran ile nükleer anlaşmanın muhtemel olduğunu dile getirmişti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi
2
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
3
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi
4
Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı
5
Fiji Adaları'nda 6 Büyüklüğünde Deprem
6
KDC'deki Çatışmalarda 3 Uluslararası Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!