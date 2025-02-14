Hamas, 15 Şubat'ta Serbest Bırakılacak 3 İsrailli Esirinin İsimlerini Açıkladı

Hamas, İsrail ile Gazze'de gerçekleştirilmesi beklenen ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yarın serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı.

İsrailli Esirlerin İsimleri

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak esirlerin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu bildirdi.

Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu öğrenildi.

Esir Takasının Askıya Alınması

Daha önce Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını kamuoyuna duyurmuştu. Bu kararın, esir takasından 5 gün önce açıklanması, arabulucu ülkelere İsrail’e ateşkes maddelerine uyması için baskı kurma fırsatı verdi.

Uluslararası Tepkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini bildirerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadelerini kullandı. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa ateşkesin biteceği ve "şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulundu. Netanyahu, orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı verdi.

Hamas, dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu. Daha önceki esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.