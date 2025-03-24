Hamas, 17 Yaşındaki Filistinli Çocuğun Ölümünü Kınadı

Hamas'tan Kritik Açıklama

Hamas, 17 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail hapishanesinde işkence ve tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybetmesini şiddetle kınadığını duyurdu. Öldürülen çocuğun adı Velid Ahmed olup, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde 'idari tutuklu' olarak bulunmaktaydı.

Uluslararası Sözleşmelere Aykırı

Yapılan yazılı açıklamada, "Esirlerimizin maruz kaldığı işkence ve kötü muamele, tüm uluslararası ve insani sözleşmeleri ihlal eden bir savaş suçudur" ifadelerine yer verildi. Hamas, bu durumun aşırılıkçı işgal hükümetinin, esirleri yavaş infaz yoluyla katletme politikasını temsil ettiğini vurguladı.

Filistin Halkına Çağrı

Açıklamada, Filistin halkının ve direnişin, esirlere yönelik bu ihlallere sessiz kalmayacağı ifade edildi. Batı Şeria'daki Filistinlilere, esirlere ve adil Filistin davasına destek olmak için eylemlerini sürdürmeleri çağrısı yapıldı.

Uluslararası Destek Talebi

Hamas, ayrıca uluslararası insan hakları kuruluşlarından sorumluluklarını yerine getirmeleri ve esirlere yönelik cinayetlere son vermek için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Eğitim Bakanlığından Taziye Mesajı

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, hayatını kaybeden 17 yaşındaki çocuğun Ramallah kentinin Silvad beldesindeki Es-Selam Koleji 12. sınıf öğrencisi olduğunu açıklayarak taziye mesajı yayımladı. Ayrıca, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, Velid Ahmed'in ölümünü doğrulamıştı.

İsrail Hapishanelerinden Ölümler

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılardan bu yana, İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinli sayısı 63'e ulaştı. Bu rakamın en az 40'ının Gazze'den olduğu bildiriliyor. 1967 yılından günümüze kadar İsrail hapishanelerinde toplamda 300 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.