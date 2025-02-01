Hamas, 4. Esir Takası İçin Serbest Bırakılacak 183 Filistinlinin Listesini Açıkladı

Hamas, 4. Esir Takası İçin Önemli Listeyi Yayınladı

Hamas, Gazze'de devam eden ateşkes ve esir takası anlaşmasının dördüncü turu kapsamında, 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak 183 Filistinli esirin listesini kamuoyuna duyurdu.

Serbest Bırakılacak Esirlerin Detayları

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, serbest bırakılacak Filistinlilerin profili hakkında bilgiler verildi. Buna göre, serbest bırakılacak kişilerden 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış ve 111'i ise 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulmuş bireylerden oluşuyor.

Ayrıca, serbest bırakılacak 7 kişinin Filistin dışına gönderileceği belirtiliyor. Listede yer alanlar arasında, El-Fetih Hareketi'nden 54, Hamas Hareketi'nden 8, İslami Cihad Hareketi'nden 6, Halk Cephesi'nden 2 ve Demokratik Cephe'den 2 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşan bu anlaşma çerçevesinde, ilk 42 gün içerisinde İsrailli 33 esir ile 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Önceki üç turda, toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken, Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir de serbest bırakılmıştı.