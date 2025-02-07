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Hamas, 5. Turda Serbest Bırakacağı 3 İsraillinin İsimlerini Açıkladı

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde 3 İsrailli esirin ismini duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:10
Hamas, 5. Turda Serbest Bırakacağı 3 İsraillinin İsimlerini Açıkladı

Hamas, Esir Takasının 5. Turunu Duyurdu

Hamas, Gazze'de yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde serbest bırakacağı 3 İsrailli esirin isimlerini açıkladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan resmi açıklamada, 5'inci turda serbest bırakılacak esirlerin yarın teslim edileceği bildirildi.

Serbest Bırakılan İsraillilerin İsimleri

Serbest bırakılacak esirler arasında Eli Sharabi, Or Levy ve Ohad Ben Ami yer almaktadır. Önemli bir bilgi olarak, esirlerden Ohad Ben Ami'nin Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, esirlerin isimlerinin arabuluculara ulaştırıldığı ve Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrail tarafının bu listenin kabul edilebilir olduğunu açıkladığı ifade edilmektedir.

Hamas ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmiştir. İlk dört turda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştır.

Anlaşmanın üç aşamasından ilki olan 42 günlük dönemde, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması beklenmektedir.

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