Hamas, 6 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etmeye Başladı

Hamas, İsrail ile esir takası çerçevesinde 6 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etmeye başladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 10:52
Hamas, 6 İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etmeye Başladı

Hamas, İsrail ile Esir Takası Sürecinde Adım Attı

Hamas, İsrail ile yürütülen esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridindeki 6 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etmeye başladı.

Bu önemli gelişme, uluslararası insani yardım organizasyonlarının sürece dâhil olmasının yanı sıra, taraflar arasında devam eden müzakerelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İki taraf arasındaki görüşmeler, bölgedeki huzursuzluğun sona ermesi yönünde atılacak adımları da içermektedir.

Askeri ve sivil esirlerin takası, her iki taraf için büyük bir öneme sahip olup, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına zemin hazırlayabilir.

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