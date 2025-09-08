Hamas: ABD'den Gazze'de Ateşkes İçin 'Bazı Fikirler' Aldık

Hamas, Katar ve Mısır aracılığıyla ABD tarafından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması yönünde "bazı fikirler" aldıklarını açıkladı. Örgüt, İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 2 yıldır süren saldırılarının sona erdirilmesine katkı sağlayacak her adımı memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Açıklamanın içeriği ve talepler

Hamas'ın açıklamasında, "(Katar ve Mısır) Arabulucular aracılığıyla ABD tarafından ateşkes anlaşmasına varılması yönünde bazı fikirler aldık." ifadesi yer aldı. Örgüt, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere bir an önce müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu vurguladı.

Hamas, müzakere karşılığında şu şartların yerine getirilmesini talep etti: savaşın sona erdiğinin açıkça duyurulması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'yi yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan ve derhal göreve başlayacak bir komitenin kurulması.

Açıklamada ayrıca, varılacak anlaşmaya İsrail'in açıkça bağlı kalmasının ve önceki tecrübelerin tekrarlanmamasının garanti edilmesi gerektiği ifade edildi.

Arabulucular, önceki teklif ve ABD'nin rolü

Hamas, 18 Ağustos tarihinde arabulucular tarafından iletilen ve ABD'nin önerisine dayanan ateşkes teklifini kabul ettiğini ancak İsrail'in yanıt vermediğini hatırlattı. Örgüt, "Bu fikirlerin halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren kapsamlı bir anlaşmaya dönüşmesi için arabulucularla sürekli temas halindeyiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce, "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi." demişti. İsrail devlet televizyonu KAN ise Trump'ın yeni teklifinin, önceki tekliflere kıyasla temel değişiklikler içerdiğini; bu değişikliklerin arasında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesi, 'Gideon'un Savaş Arabaları 2' operasyonunun sona erdirilmesi ve Trump liderliğinde bir müzakere sürecinin derhal başlatılması koşullarının bulunduğunu kaydetti.

Teklifin iletilmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un rol aldığı ve teklifi İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ulaştırdığı bildirildi. Baskin, daha önce Gilad Şalit'in serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerde Hamas ile Tel Aviv arasında arabuluculuk yapmıştı.

Hamas'ın açıklaması, bölgedeki ateşkes çabalarının devam ettiğine işaret ederken, taraflar arasındaki görüşmelerin ne zaman başlayacağı ve önerilerin somut bir anlaşmaya dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.