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Hamas, ABD'nin Gazze'de Ateşkes Önerisini Uygulamaya Çağırıyor

Hamas, yeni müzakere turları yerine Biden'ın Gazze'de sunduğu ateşkes önerisinin uygulanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 00:54
Hamas, ABD'nin Gazze'de Ateşkes Önerisini Uygulamaya Çağırıyor

Hamas'tan Biden'a Ateşkes Çağrısı

Hamas, yeni müzakere turları yerine, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de sunduğu ateşkes önerisinin uygulanmasına yönelik bir plan talep etti. Bu açıklama, ABD, Mısır ve Katar tarafından 8 Ağustos’ta yapılan ortak bildirimin ardından geldi.

İsrail'in Duruşu ve Saldırıları

Yapılan açıklamada, "Biz ve arabulucular, İsrail hükümetinin niyetini biliyoruz. Son öneriye olumlu yaklaştık fakat İsrail, müzakere süreci sırasında önceden belirtilmeyen yeni koşullar öne sürdü" sözleri yer aldı. Daha sonra yaşanan olaylarda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının artması ve İsmail Heniyye'ye suikast girişimi dikkat çekti.

Önerilerin Uygulanması İçin Aceleci Adımlar

Hamas, arabuluculardan yeni müzakere sürecine girmek yerine Biden’ın önerisinin uygulanmasına yönelik bir plan sunmalarını istedi. ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta üç aşamalı ateşkes planını detaylandırmıştı. Bu plan kalıcı ateşkes, Gazze'den İsrail'in çekilmesi ve karşılıklı salıverme dahil bir dizi adımı içeriyordu.

Netanyahu'nun Ek Şartları

Ancak, Binyamin Netanyahu müzakerelere dair yeni şartlar ileri sürdü. Bu şartlar, silahlı Filistinlilerin hareketlerinin kısıtlanması ve İsrail ordusu'nun belirli bölgelerde kalması gibi talepleri içeriyordu.

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