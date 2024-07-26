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Hamas, ABD'yi Gazze Saldırılarına Son Vermesi İçin Netanyahu'ya Baskı Yapmaya Çağırdı

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için ABD'ye Netanyahu'ya baskı yapma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:15
Hamas, ABD'yi Gazze Saldırılarına Son Vermesi İçin Netanyahu'ya Baskı Yapmaya Çağırdı

Hamas'tan ABD'ye Çağrı

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de süregelen saldırılarının durdurulması için ABD'yi harekete geçmeye davet etti.

İzzet er-Rişk'ten Açıklamalar

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Gazze'deki insani durumla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından bir basın açıklaması yaptı. Rişk, bunun bir Amerikan yalanı olduğunu vurgulayarak, "Eğer savaşı durdurmak isteseydiler, durdururlardı. Askeri ve siyasi desteklerini derhal geri çekmelidirler," ifadelerini kullandı.

ABD'nin Rolü ve Sorumluluk

Rişk, ABD yönetiminin Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını defalarca bozduğunu bildiğini belirterek, masum insanların acımasızca savaşın hedefi haline geldiğini öne sürdü. Ayrıca, Harris'in yalanlar uydurarak insan haklarını hiçe saydığını ve Siyonist görüşleri desteklediğini iddia etti.

Harris'in Görüşmesi

Kamal Harris, dün Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası, Gazze'deki duruma dair ciddi endişelerini gidermeye çalıştığını belirterek, "Şu anlaşmayı (esir takası) yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim," dedi.

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