Hamas, Arap ve İslam Ülkelerine Pratik Adımlar Çağrısı Yaptı

Hamas, Arap ve İslam ülkeleri bakanlar komitesinin Gazze'ye dair aldığı kararların pratik adımlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu. Hamas, bu açıklamanın ardından yaptığı değerlendirmede, alınan kararlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İsrail'e siyasi baskı uygulanması ve insani yardımların Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Hamas, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelere odaklanan toplantıda, Gazze'nin yeniden inşası için harcanan ortak çabaların önemini vurguladı. Filistin halkının topraklarında kalmasını ve insani değerleri gözeten bir yaşam sağlamayı taahhüt eden bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ekledi.

Dün Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen toplantıya, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da katıldı. Toplantıda, ateşkes anlaşmasının uygulanmasının önemine dikkat çekilerek, Filistinlilerin zorunlu göçünün kesin bir dille reddedildiği ifade edildi.

Ayrıca, toplantı sonrası yapılan açıklamada, İsrail'in sivilleri koruması ve uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiği vurgulandı. Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünü hedef alan toprak ilhaklarının da reddedileceği belirtildi.

Toplantıya, Kallas'ın yanı sıra Ürdün, Filistin, Katar, Mısır, Türkiye, Endonezya ve Bahreyn dışişleri bakanları ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı genel sekreterleri katılım sağladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 10 Haziran'da Gazze ile ilgili 2735 sayılı karar alarak kalıcı ateşkes ve diğer önemli konulara dair ilkelerin belirlenmesini sağladı. Ayrıca, Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden inşası için Arap Planı kabul edilerek, projenin maliyetinin yaklaşık 53 milyar dolar olacağı kaydedildi.