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Hamas, Ateşkes Anlaşmasına Bağlılık Vurgusu: Sorumlu İsrail!

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduğunu açıkladı, fakat İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 01:39
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 01:39
Hamas, Ateşkes Anlaşmasına Bağlılık Vurgusu: Sorumlu İsrail!

Hamas'tan Açıklama: Ateşkes Anlaşmasına Bağlıyız

Hamas, İsrail ile gerçekleştirilen Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasına bağlı olduklarını belirtti. Ancak grup, Tel Aviv yönetiminin sorumluluklarını yerine getirmediğini ve tüm gecikmelerden İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Trump'ın Açıklamalarına Tepki

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'nin yeniden inşası için Filistin halkının yerinden edilmesine dair ifadeleri reddedildi. Hamas, bu söylemleri 'Filistin davasını tasfiye etmek ve Filistinlilerin ulusal haklarını inkâr etmek amacıyla yapılan ırkçı bir çağrı' olarak nitelendirdi.

Gazze Halkının Direnişi

Hamas, açıklamasında Gazze'deki halkın bombardıman ve saldırganlığa karşı duruş sergilediğini belirterek, "Yerinden edilme ve göçe zorlanmaya yönelik tüm planlar başarısız olacaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Sorumluluğu

Grup tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, saldırı ve katliamlarla başaramadığını, yerinden etme planlarıyla da başaramayacak" denildi. Ayrıca, ateşkes anlaşmasına bağlı olunduğu yine vurgulanarak, sorumlulukların yerine getirilmediği takdirde, yaşanacak her türlü sorunun İsrail'e ait olduğu ifade edildi.

Başkan Trump'ın Gazze Açıklamaları

Başkan Trump, Ürdün Kralı Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmesinde, Gazze’nin ABD’nin kontrolünde olacağını belirtmişti. Kral Abdullah ise başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere, Arap ülkelerinin konuyla ilgili görüşmeler yapacağını ve sonuçlarının beklenmesini gerektiğini söyledi.

İzlenceler ve Gelişmeler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'taki esir takasının, İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle askıya alındığını duyurdu. Ayrıca, Netanyahu'nun da Hamas'a uyarıda bulunduğu ve eğer esirler serbest bırakılmazsa, ateşkesin sona ereceği belirtilmişti.

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