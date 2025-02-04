Hamas, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin Müzakerelere Başlandığını Duyurdu

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelerin başlamış olduğunu duyurdu. Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, bu süreçte Filistinlilerin barınma ve yeniden imarla ilgili konulara odaklandıklarını açıkladı.

Kanu, "Ateşkesin ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını" belirterek, İsrail'in anlaşmanın insani yönündeki protokolleri engellemeye çalıştığını vurguladı. "Halkımızın, işgal güçleri tarafından bunun geciktirilmesine ve engellenmesine tahammülü yoktur" diye ekledi.

Hastanelerin kurulması, yolların ve su kuyularının yeniden inşasının Gazze'yi yeniden hayata döndürme açısından hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Kanu, barınma ve yardımın şu an için acil bir insani sorun olduğunu kaydetti.

Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Kanu, "Filistinlilerin kendini savunma hakkı vardır" diyerek, Tubas'ın doğusundaki Teyasir kontrol noktasındaki operasyonun önemine dikkat çekti. Bunun yanı sıra, işgal güçlerinin uluslararası tutsaklık ve hesap verme mekanizmalarından uzak olmasının, İsrail'e Gazze'den sonra Batı Şeria'da da bir katliam gerçekleştirme cesareti verdiğini ifade etti.

Kanu, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri haklarından mahrum etme çabalarının sonuçsuz kalacağını belirterek, "Savaş, irade savaşıdır" şeklinde konuştu.