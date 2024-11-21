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Hamas: Beyt Lahiya'daki Katliam ABD Veto'sunun Sonucu

Hamas, Beyt Lahiya'da gerçekleşen katliamın ABD'nin veto kararının bir yansıması olduğunu duyurdu. 66 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:10
Hamas: Beyt Lahiya'daki Katliam ABD Veto'sunun Sonucu

Hamas'tan Açıklama: ABD'nin Veto Kararı Sonucu

Hamas, sabah saatlerinde İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda 66 kişinin öldüğünü belirtti. Örgüt, bu katliamın "ABD'nin Gazze'de ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesinin sonucu" olduğunu vurguladı.

Beyt Lahiya'daki Katliam

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'de yaklaşık 50 gündür sürdürdüğü etnik temizlik kapsamında bu sabah korkunç bir katliam gerçekleştirdiği ifade edildi. Kemal Advan Hastanesi çevresindeki sivil yerleşimlerin bombalanması sonucu ilk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Uluslararası Topluma Eleştiriler

Hamas, İsrail'in, ABD'nin askeri ve siyasi desteğini arkasına alarak Filistin halkına yönelik acımasız soykırımı derinleştirdiğinin altını çizdi. Açıklamada, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının veto edilmesiyle bu tür saldırıların artış gösterdiği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Veto

Dün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı yine ABD tarafından 4. kez veto edildi. 15 üyeli BMGK'da, Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Japonya, Slovenya ve İsviçre'nin sunduğu tasarı, diğer 14 üye tarafından desteklenmesine rağmen ABD'nin karşı çıkmasıyla kabul edilmedi.

Filistin Halkına Destek Çağrısı

Hamas, bir kez daha uluslararası topluma seslenerek, Filistin halkını hedef alan İsrail soykırımının durdurulması için baskı yapılması gerektiğini bildirdi. Örgüt, İsrail'in saldırılarını ve Filistin halkını zorla yerinden etmeye yönelik sistematik planının engellenmesi için küresel eyleme geçilmesi çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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