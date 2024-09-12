Hamas, Biden'ın Ateşkes Planına Destek Verdi

Hamas, Biden'ın Açıklamalarına Yanıt Verdi

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından 31 Mayıs'ta sunulan ateşkes teklifine uygun hareket ettiklerini duyurdu. Hareket, yeni şartlara kabul etmediklerini ve mevcut planın esas alınması gerektiğini belirtti.

Doha'daki Kritik Görüşmeler

Hamas'ın yaptığı yazılı açıklamada, Halil el-Hayye başkanlığındaki delegasyonun, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Doha'da bir araya geldiği bilgisi verildi.

Güvenlik Konseyi ve Ateşkes Beklentisi

Hamas, Biden'ın 31 Mayıs tarihli açıklaması ile birlikte, Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararına ve 2 Temmuz'daki anlaşmalara dayanarak ateşkesin derhal uygulanmaya hazır olduğunu ifade etti.

Taraflardan Yeni Şart Talebi Reddedildi

Hamas, tarafların yeni şartlar getirmesinin kabul edilemeyeceğini belirtirken, arabulucuların Gazze'de ateşkes sağlanması, esir takası ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi konusundaki çabalarına övgüde bulundu.

İsrail'in Tepkisi

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Joe Biden'ın açıklamalarının kendilerinin hazırladığı öneriden farklı olduğunu öne sürdü. Netanyahu, Gazze'yi ikiye ayırdığı belirtilen Netzarim Koridoru ile Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin devam etmesini istedi.