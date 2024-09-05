Hamas, Biden ve BMGK'nın Ateşkes Teklifine Bağlılığını Teyit Etti

Hamas’tan Ateşkes Açıklaması

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından sunulan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından onaylanan ateşkes teklifine olan bağlılıklarını yineledi. Hamas, yeni önerilere ihtiyaç duymadıklarını vurguladı.

Hareketin Yasal Temelleri

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, bir görüntülü açıklama yaparak, “Biden'ın mayıs ayı sonundaki ifadesi sonrası varılan mutabakatlara ve 2 Temmuz'da onayladığımız 2735 sayılı BMGK kararına bağlılığımızı teyit ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Şartlar ve Gereklilikler

Hayye, yapılacak herhangi bir anlaşmanın Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların tamamen durdurulması, Philadelphi Koridoru'ndan çekilme ve yerinden edilen halkın geri dönüşünü sağlaması gerektiğini açıkladı. Yeni öneri ve teklifler için sıfır noktasına dönmek gerekmediğini belirten Hayye, İzrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Hayye, Netanyahu ve hükümetinin esir değişimi konusunda engeller oluşturduğunu, askeri güç kullanımıyla esirlerin kurtarılmasının başarısız olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD yönetiminin İsrail üzerinde tarafsız bir baskı uygulaması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu'nun Pozisyonu

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini bildirerek, “İsrailli esirlerin Gazze Şeridi'nden kaçırılmasını engelleyeceğiz.” dedi. Netanyahu’nun anlaşma taslağına eklediği maddelerin müzakereleri zorlaştırdığı belirtiliyor.

Gazze'deki Durum

İsrail hükümeti, Gazze’ye yönelik saldırılara devam etmekte ve son 10 ayda 41 bine yaklaşan sivil kayıplar yaşanmaktadır. Bu durum, bölgede insani felaketi daha da derinleştiriyor.