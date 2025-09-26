Hamas: BM Protestoları Netanyahu'nun Uluslararası İzolasyonunu Gösteriyor

Hamas'tan sert eleştiri ve BM'deki protestolara yorum

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının pek çok ülke temsilcisi tarafından protesto edilmesinin Tel Aviv yönetiminin yalnızlaştığını gösterdiğini açıkladı.

Hamas'ın yazılı açıklamasında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından aranan bir savaş suçlusunun BM'de Gazze'de her gün ihlal ettiği hak, hukuk, adalet ve insanlık dersleri vermesine izin verilmesinin ironik olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Netanyahu'nun yalanlarının ve İsrail ordusunun işlediği iddia edilen soykırımın reddinin, BM ve uluslararası kurumların raporlarında belgelenen gerçekleri değiştirmeyeceği belirtildi.

Hamas, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni kontrol altına alma ve orada "kukla" bir hükümet kurma çabalarına da değinerek bunun gerçekleşmeyecek bir hayal olduğunu ve Filistin halkının vesayet biçimlerini kabul etmeyeceğini kaydetti.

İsrailli esirlerin hayatının Netanyahu tarafından tehlikeye atıldığını belirten açıklamada, Esirleri gerçekten önemseseydi, acımasız bombalamaları, katliamları ve Gazze kentindeki yıkımı durdururdu ifadesi kullanıldı ve esirlerin ölüme terk edildiği ifade edildi.

Hamas, esir takası anlaşmasına varılamamasının tek sorumlusunun Netanyahu olduğunu savunarak uzlaşmaz tavrı, saldırganlığı sürdürmedeki ısrarı, geçen ocak ayında varılan anlaşmayı sabote etmesi ve Katar'daki müzakere heyetine düzenlenen başarısız suikastı gösterdi.

Netanyahu'nun hoparlörler aracılığıyla esirlerin kendisini duyabileceğini öne sürmesinin ise hastalıklı sömürgeci zihniyeti yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Netanyahu'nun Hamas'ı dünyadaki Yahudileri hedef almakla suçlamasının Filistin halkını ve direniş güçlerini şeytanlaştırmaya yönelik sistematik bir kampanyanın parçası olduğu savunuldu.

BM salonundaki delegasyonların protestosuna atıfta bulunan Hamas, bunun Netanyahu ve İsrail'e uygulanan uluslararası izolasyonun derinleştiğini ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ile devlet kurma hakkına verilen desteğin genişlediğini gösterdiğini belirtti.

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada birçok ülkenin temsilcisinin salonu terk ettiği, Netanyahu'nun boşalan salonda Gazze'ye yönelik saldırıları savunduğu ve soykırım yapmadıklarını iddia ettiği kaydedildi.