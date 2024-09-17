Hamas, Bureyc Katliamı Üzerine Uluslararası Toplumu Eleştirdi

Hamas: Uluslararası Toplumun Sessizliği Üzüntü Verici

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı kınayarak, uluslararası camianın bu katliama karşı sessiz kalmasını üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Saldırının Detayları

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda yer alan Filistinli sivillerin yoğun olduğu bölgelere yönelik acımasız bombardımanlar gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı sonucunda birçok ev yıkılmış, çok sayıda insan hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştır. Ölü ve yaralıların büyük bir kısmının hala enkaz altında bulunduğu ve sürekli bombardımanlar nedeniyle bu insanlara ulaşmanın mümkün olmadığı vurgulandı.

İnsan Hakları İhlalleri ve Sessizlik

Hamas açıklamasında, "Bu iğrenç ve tekrar eden suçlar, İsrail ordusunun soykırım savaşının sürekli devam ettiğini göstermektedir. Gazze'deki savunmasız sivillerin doğrudan hedef alınması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" ifadelerine yer verildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in hedef aldığı evlerde 50'den fazla Filistinlinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu saldırıda, biri çocuk olmak üzere en az 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi enkaz altında kalmıştır.

Saldırıların Genel Etkileri

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın dahil olmak üzere toplamda 41 bin 252 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Bunun yanı sıra, 95 bin 497 kişi çeşitli yaralanmalarla hastanelere kaldırılmıştır. Hala enkaz altında binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı bildirilmektedir.