Hamas'dan Katliam Açıklaması: 42 Kayıp

Hamas'tan Üzücü Açıklama

Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği iki katliamda 42 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, katliamların özellikle Gazze'nin kuzeyine yöneldiği belirtildi.

Cibaliya ve Şati Mülteci Kamplarında Yaşananlar

İsrail'in Gazze'de sivillere karşı gerçekleştirdiği son saldırılardan birinin Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin sığındığı bir okulda olduğu bildirildi. Bu saldırıda 12 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ayrıca, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen bombardımanda ise çoğunluğu kadın ve çocuk olan 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hamas'ın Tepkisi

Hamas'tan yapılan açıklamada, "İşgalci ordunun uyguladığı etnik temizlik düzeyindeki bu katliamlar, Gazze'nin kuzeyine uygulanmakta olan sıkı ablukayla birlikte sürdürülmektedir." ifadesi yer aldı. Bunun yanı sıra, bu saldırıların ABD'nin desteğiyle gerçekleştiği vurgulanarak, Arap ülkelerine ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak "Filistin halkına yönelik katliamların önüne geçilmesi" istendi.

Sabah saatlerinde meydana gelen ilk saldırı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Beled beldesindeki bir eve düzenlediği saldırıyla ilgili ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Ayrıca, akşam saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillere yönelik BM okuluna gerçekleştirilen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.