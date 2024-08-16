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Hamas: Doha Müzakerelerinde Biden'ın Teklifleri Üzerinde Uzlaşı Yok

Hamas, Doha'daki ateşkes müzakerelerinde Biden'ın önerilerinin uygulanmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 20:28
Hamas: Doha Müzakerelerinde Biden'ın Teklifleri Üzerinde Uzlaşı Yok

Hamas'tan Doha Müzakereleri Açıklaması

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen müzakereler sonucu, ABD Başkanı Joe Biden'ın teklifleriyle uzlaşı sağlanamadığını duyurdu. Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası için yürütülen görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamadı.

Yetkililerden Açıklamalar

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyonuna verdikleri demeçte, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda sürdürülen müzakerelerde üzerinde mutabakata varılan konuların dikkate alınmadığını belirtmiştir.

Müzakere Sonuçları Hakkında İddialar

Yetkililer, "Doha'da yapılan toplantıların sonuçlarının, 2 Temmuz'da varılan hususları içermediğini" ifade etti. İlgili Filistinli kaynaklar, müzakerelerin sonuçlarının, Gazze'yi ikiye bölen Netzarim Koridoru ile Gazze Şeridi ve Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru ile ilgili maddeleri içermediğine dikkat çekti.

ABD'nin Tutumu

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturma çabası içinde olduğunu ve Gazze'deki saldırıları durdurma niyetinin bulunmadığını ileri sürdü. Bunun, zaman kazanma amaçlı bir strateji olduğuna vurgu yaptı.

Müzakerelerin Başlangıcı

İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için müzakereler dün itibarıyla Doha'da başlamıştır.

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