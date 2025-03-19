Hamas: "Dökülen Masumların Kanından Washington Sorumlu"

Hamas, Gazze'deki son çatışmaların sorumlusunun ABD olduğunu belirtti ve can kaybının 1000'in üzerinde olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 22:01
Hamas: "Dökülen Masumların Kanından Washington Sorumlu"

Hamas'tan Çarpıcı Açıklama

Hamas Hareketi, Gazze Şeridi'nde 16 aydan uzun bir süredir süren soykırım savaşının yeniden başlamasıyla birlikte kan dökülmesinin sorumlusunun Washington olduğunu ifade etti.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Alarm Veriyor

Yazılı bir açıklama yapan Hamas, son iki gün içerisinde çatışmaların can kaybı ve yaralı bilançosunun 1000 kişiden fazla olduğunu duyurdu. Açıklamada, Netanyahu hükümetinin insani haklara karşı duyarsız kaldığı ve imzalanan uluslararası anlaşmaları hiçe saydığı belirtildi.

Masum İnsanların Durumu

İsrail'in bu son saldırılarında 200’e yakın çocuk ve 100 kadar kadın yaşamını yitirdi. Hamas, bu durumun savaş suçu teşkil ettiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun insanlığın onurunu korumak adına derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Bölgesel Ülkelere Çağrı

Ayrıca, Hamas, Mısır ve Katar gibi ülkelerin de bu vahşi saldırılara karşı sorumluluklarını üstlenmelerini talep etti. İslam ülkeleri ve Arap dünyası ise acil harekete geçmeleri için çağrıldı.

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