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Hamas, Dördüncü Esir Takasında İki İsrailli Sivilin Kızılhaç'a Teslimini Gerçekleştirdi

Hamas, dördüncü esir takasında Gazze'deki iki İsrailli sivilini Kızılhaç'a teslim etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:11
Hamas, Dördüncü Esir Takasında İki İsrailli Sivilin Kızılhaç'a Teslimini Gerçekleştirdi

Hamas, Dördüncü Esir Takasında İki İsrailli Sivilin Kızılhaç'a Teslimini Gerçekleştirdi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının dördüncü turunda, Gazze'deki İsrailli sivil erkek esirler Ofer Calderon ve Yarden Bibas, Han Yunus'ta Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Bu turda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak toplamda 3 İsrailli esirin Kızılhaç'a teslim süreci başladı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, iki esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç yetkilileri tarafından teslim alınan Bibas ve Calderon'u taşıyan araçların ülkeye doğru yola çıktığı doğrulandı. Ayrıca, Hamas'tan yapılan bir açıklamaya göre, ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel'in de serbest bırakılması bekleniyor.

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