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Hamas, Eriha'daki Saldırıyı Tehcir Girişimi Olarak Nitelendirdi

Hamas yöneticisi Mahmud Merdavi, Eriha'daki okula yapılan saldırıyı Filistinlileri korkutma amacıyla bir tehcir girişimi olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 17:25
Hamas, Eriha'daki Saldırıyı Tehcir Girişimi Olarak Nitelendirdi

Hamas'tan Eriha'daki Saldırıya Sert Tepki

Hamas'ın yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Eriha kentindeki Arab Keabine İlkokulu'na yapılan saldırıyı, "tehcir girişimi" olarak tanımladı.

"Sefil Bir Girişim"

Merdavi, yazılı bir açıklama yaparak, İsrailli güçlerin, işgal altındaki Filistin topraklarını Yahudileştirme çabası kapsamında bu eylemi gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Açıklamada Dikkat Çeken Noktalar

Merdavi, "Bu saldırı, Filistinlileri korkutmak ve bölgeden sürgün etmek için düzenlenmiş sefil bir girişimdir" dedi. Ayrıca, daha önce de bu bölgede çok sayıda saldırının gerçekleştiğini hatırlattı.

Filistin Halkına Çağrı

Filistin Kızılayı, saldırıda 7 kişinin yaralandığını belirtirken, Merdavi, Batı Şeria'daki Filistinlilere çağrıda bulunarak, gazpçı saldırılara karşı direnmek için mücadele vermeleri gerektiğini vurguladı.

Olayın Detayları

Saldırı, Eriha kentinin kuzeybatısındaki El-Muarracat bölgesinde gerçekleşti. Saldırganlar, okula sopalarla saldırarak öğretmenler ve öğrencileri darp etti. Engel olmaya çalışanlara da şiddet uygulandı.

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