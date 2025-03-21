Hamas, Esir Değişimi Görüşmelerinin Durdurulduğu İddialarını Yalanladı

Hamas, Yediot Ahronot gazetesinin esir değişimi müzakerelerinin durdurulduğu yönündeki iddialarını reddetti.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:47
Hamas, Esir Değişimi Görüşmelerinin Durdurulduğu İddialarını Yalanladı

Hamas, Yediot Ahronot gazetesinin, esir değişimi görüşmelerinin durdurulduğu yönündeki iddialarını resmen yalanladı. Gazetenin iddialarına göre, Hamas'ın olası bir esir değişimi anlaşmasına ilişkin temaslarının tamamen kesildiği öne sürülmüştü.

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile esir değişimi anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin durdurulduğu yönündeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, müzakerelerin hala devam ettiğine ve Katar ile Mısır gibi arabulucularla sürecin sorumluluk ve ciddiyetle takip edildiğine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise müzakerelerde çeşitli önerilerin değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada, esir takasının gerçekleştirilmesi ve savaşın sona ermesini amaçlayan bir anlaşmanın hedeflendiği ifade edildi.

Daha önce Yediot Ahronot gazetesi, arabuluculuk sürecine katılan bir kaynağın, Hamas'ın İsrail'in Gazze’ye yönelik hava saldırıları sonrası iletişimi durdurduğunu ve esir takasıyla ilgili görüşmeleri askıya aldığını söylediğini aktarmıştı.

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