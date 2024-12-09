Hamas, Esir Listesini Mısır’a Sunarak Ateşkes Görüşmelerinde İlerleme Sağladı

Hamas, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılacağı ilk aşama için hazırladığı listeyi Mısır'a sundu. Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı habere göre, Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedildi.

İsrail'in, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi bölgelerden çekileceği konusunda mutabakata vardığı belirtiliyor. İlk aşamada, İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndaki bazı kritik noktalardan çekilmesi planlanıyor.

Ateşkesin üzerinden bir hafta geçtikten sonra, esirlerin serbest bırakılması ve mutabık kalınan alanlardan çekilmenin gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Mısırlı yetkililerin teslim aldığı esir listesi, iki gün içinde İsrail'e iletilecek ve geri çekilme noktaları ile ilgili müzakereler yapılacak.